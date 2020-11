Eine entscheidende Erkenntnis des zweiten Teils der Langzeitstudie ist: Wie in Vorbilderländern wie den USA oder Großbritannien ist Werbung auch in Deutschland Teil der Popkultur - sofern sie gewisse Kriterien erfüllt. Laut den Studienmachern bestätigen mehr als 40 Prozent der Befragten, dass sie in den letzten Wochen Werbung gesehen haben, die ihnen sehr gut gefallen hat und die sie selbst beschreiben können. "Aus unserer Sicht eine klarer Beweis: Menschen sind nur von schlechter Werbung genervt. Gute Werbung hingegen schätzen sie. Erinnern sie. Und reden drüber. Sie ist Teil der Popkultur von sehr vielen Menschen", so Gordon Euchler, Head of Planning bei BBDO in Düsseldorf.