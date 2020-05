Ob der Empfänger mit dem Zeigefinger über die holzartige Oberfläche einer Karte streicht, seine Nase in ein weiches Tuch mit salzigem Ostsee-Duft hält oder die belgische Schokolade schmeckt, die man ihm als Treuegeschenk beigefügt hat – per Print-Mailing lässt sich die eigene Marke

. Dementsprechend hoch sind der Impact, die Verweildauer im Haushalt und die

Dass sich Programmatic Advertising auf immer mehr Kanäle ausbreiten wird, prophezeien die Veranstalter der Dmexco, größte Kongressmesse für die digitale Industrie in Europa. In einer aktuellen

von Werbesendungen. Doch das ist nur die eine Seite der Marketing-Medaille. Auf der anderen prangt die Digitalisierung. Sie ermöglicht, Werbung datengetrieben, individualisiert und automatisiert auszuspielen, etwa nach Kundenaktivität, Zeit, Standort oder Wetterlage – oder auch kombiniert. Ein perfektes Gesamtpaket schnüren Marketer, wenn sie die beschriebenen Vorzüge verknüpfen – und Print-Mailings in die digitale Wertschöpfungskette integrieren.

beschreiben sie, dass der Trend dahin gehe, sämtliche Inventare in verschiedenen Mediengattungen zentral, über ein einziges Tool, zu steuern, aufeinander abzustimmen und automatisiert abzuwickeln. Dass Omni-Channel generell Sinn macht, beweist die Tatsache, dass sich User vermehrt gegen die Informationsflut, die online auf sie einprasselt, wehren, indem sie aufblinkende Banner per se wegklicken oder durch Adblocker unterdrücken. Print-Mailings schaffen hier Abhilfe. Sie gelangen zuverlässiger ins Aufmerksamkeitsfeld des Konsumenten und stehen für bedeutsame Inhalte. Demgemäß erzielen Print-Mailings eine Top-Conversion-Rate von 4,5 Prozent, wie diebelegt, die der CMC Collaborative Marketing Club in Kooperation mit der Deutschen Post durchgeführt hat.

Stärken verschmelzen

© Photo Mix / Pixabay

Wie lässt sich Haptik mit Automatik verbinden? Ein Beispiel: Integriert ein Online-Buchhändler das Print-Mailing in seine programmatische Aussteuerung, so kann er bestimmte Ereignisse festlegen, die den Versand einer Werbesendung auslösen, etwa ein Website-Besuch oder ein Warenkorb-Abbruch. Er könnte etwa bestimmen, dass User, die zehnmal auf Bücher eines bestimmten Genres geklickt haben, eine Broschüre zu den attraktivsten Titeln dieses Genres erhalten. Er kann zusätzlich Standortdaten einfließen lassen und dem User etwa Krimis präsentieren, die in seiner Region spielen – das verstärkt die Relevanz des Print-Mailings. Der Verlagsleiter könnte aber auch bestimmen, dass jeder Kunde, dessen Geburtstag bevorsteht, eine individualisierte Grußkarte erhält. Neben der Gratulation könnten dem Empfänger Angebote zu Titeln unterbreitet werden, die er kürzlich online recherchiert hat.

Der Warenkorb ist gefüllt, der Einkauf wird aber nicht abgeschlossen - ein möglicher Anlass, das Print-Mailing auszulösen

Auf Basis des vorhandenen Datenpools wird der Werbebrief automatisch erstellt – nach dem „Baukastenprinzip“, mit individuellen Botschaften und Inhalten. Der Adressat freut sich über eine termin- und bedürfnisgerechte Ansprache mit haptischer Note, die Mitarbeiter des Buchhändlers über den minimierten Aufwand, das Mailing vorzubereiten und zu versenden. Die Performance des Print-Mailings lässt sich mit Call-to-Action-Komponenten messen, etwa durch Gutscheincodes oder einer Custom-Domain. Idealerweise wird der Touchpoint Print-Mailing über das Multichannel-Tracking erhoben, sodass die crossmedialen Wechselbeziehungen sichtbar werden.Um die Digitalisierung des Print-Mailings zu forcieren und breitflächig nutzbar zu machen, hat die