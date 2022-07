Gustavo Gusto lässt in diesem Sommer die Eisdiele zu den Balkons fliegen

© Gustavo Gusto Kommt der Eismann geflogen: In Hamburg lieferte Gustavo Gusto das Eis direkt zu den Balkons

An einem heißen Sommertag zuhause auf dem Balkon entspannen und plötzlich kommt eine Eisdiele angeschwebt – diesen Traum machte Gustavo Gusto für die Anwohner einer Hamburger Nachbarschaft wahr. Der Marketingstunt ist Teil der Werbeoffensive, mit der sich die Pizzamarke auch als Eishersteller etablieren wird. Getragen wird die Kampagne von der Musik der Sängerin Fidi Steinbeck, die durch ihre Teilnahme an „The Voice of Germany“ bekannt wurde.