So viel Preis war in den Werbeblöcken schon lange nicht mehr:, verkündet seit gestern der eigentlich für Premiumprodukte und -preise bekannte Lebensmittelhändler Edeka im TV., hält die nach Umsatz größte deutsche Discount-Einzelhandelskette dagegen. Und in der Lidl-Werbung ist neuerdings vom "großen Sparsturz" die Rede. Netto kann das freilich nicht unkommentiert so stehen lassen - und wirft seinen Hut nun ebenfalls in den Ring. Bei der von Jung von Matt entwickelten Preiskampagne lässt das Edeka-Schwesterunternehmen keinen Zweifel daran, wer die meisten Rabatte bietet - und setzt darüber hinaus auf eine gehörige Portion Humor.