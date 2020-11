© Rewe Gruppe Jan Flemming, Leiter Marketingstrategie und Media Rewe

Die Rewe-Gruppe bündelt ihre komplette Mediaplanung unter Jan Flemming, Leiter Marketingstrategie und Media. Damit soll die Organisation an die neue Mediastrategie angepasst werden, die deutlich stärkeren Wert auf eine integrierte Kampagnenplanung legen wird. Die Mediaagentur OMD bleibt weiter als Partner an Bord, dürfte aber strategische Kompetenzen an das Rewe-Marketingteam abgeben. Flemming berichtet in seiner neuen Rolle an Marketingdirektor Clemens Bauer.