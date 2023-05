Virtuelle Welten

9 Erkenntnisse über das Metaverse im Handel

B2C und D2C kennt im Handel jeder - aber D2A? Der Verkauf im Metaverse "direct to Avatar" ist für die meisten Neuland - und stellt nicht nur das Marketing vor Herausforderungen, wie sich beim Kongress "Metaverse Now" vor wenigen Wochen in Berlin …