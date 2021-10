© hvv Der hvv erfindet sich neu und will vor allem die junge Zielgruppe erreichen

In deutschen Großstädten ist die vielbeschworene Mobilitätswende eines der wichtigsten Zukunftsthemen - aber auch eine der größten Baustellen der Stadtplaner und Lokalpolitiker. Denn U- und S-Bahnnetze zu erweitern, ist keine Kleinigkeit und dauert oft Jahrzehnte. In Hamburg will der Verkehrsverbund HVV - der sich selbst neuerdings "hvv" schreibt - nun an einem neuen Image als Anbieter von modernen Mobilitätslösungen feilen und verpasst sich dazu einen umfangreichen Marken-Relaunch inklusive geänderter Corporate Identity. Die zugehörige Kampagne setzt passend zu den Aspekten Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung ganz auf die Ansprache der Gen Z.