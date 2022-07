© Carl Nann Die Initiative Welcoming Out setzt ihr Engagement für mehr Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt fort.

Der öffentliche Raum ist für Vertreterinnen und Vertreter der LGBTQIA+-Community häufig kein Safe Space. Davon zeugen verbale und körperliche Angriffe auf queere Menschen, die in den vergangenen Jahren massiv zugenommen haben. Auf diesen Missstand aufmerksam machen und für mehr Akzeptanz sorgen wollen die zahlreichen Pride Weeks und Christopher-Street-Days weltweit. Anlässlich der Hamburger Pride Week, die am 30. Juli beginnt, hat die Initiative "Welcoming Out" nun einen zweiten Flight ihrer Kampagne gestartet, mit der man sich nicht nur an nicht-queere Menschen richtet, sondern auch den öffentlichen Raum zurückerobert.