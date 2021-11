© HORIZONT In der Gesellschaft sorgt das Gender-Sternchen für Debatten, aber in der Werbung ist es eine Seltenheit

In einer Zeit in der Marken nach Möglichkeiten suchen ihre gesellschaftliche Haltung zu demonstrieren, ist das neue Gender-Sternchen in der klassischen Werbung auffällig selten. Warum fremdelt ausgerechnet die trendaffine Werbebranche mit dem neuen Sprach-Trend? Eine Umfrage unter Werbeprofis zeigt, dass es nicht die Reaktion der Kritiker ist, die Unternehmen und Agenturen vor dem Gendern zurückschrecken lässt.