Es klingt eigentlich wie ein Widerspruch in sich: Ausgerechnet der Zahlungsdienstleister Mastercard, dessen Geschäftsmodell auf dem fleißigen Konsum der Karteninhaber beruht, will jetzt zum nachhaltigen Konsum motivieren. Möglich machen soll das eine eigene App, die die Klimafolgen von Käufen dokumentiert. Mastercard führt das neue Feature mit einer umfangreichen Kampagne in TV. Online und am PoS ein.