© Twix Die diesjährige Halloween-Kampagne von Twix schiebt die Riegel übers Ouija Boards

Halloween ist traditionell ein Tag, an dem sich alles um Geister und Dämonen dreht - in den meisten Kampagnen an diesem Tag geht es aber eigentlich ums Essen. Obwohl auch Automarken oder Computerspielehersteller den Anlass nutzen, um Spots rund um Zombies, Hexen und Vampire zu produzieren, ist es die Lebensmittelindustrie, die sich Ende Oktober von ihrer besonders kreativen Seite zeigt.