Für den Rückgang dürften vor allem zwei Punkte ursächlich sein. Erstens: 2019 hatte Edekas umstrittener Muttertags-Spot ("Danke Mama, dass du nicht Papa bist") für eine wahre Beschwerde-Flut beim Deutschen Werberat gesorgt . Insgesamt waren über 750 Beschwerden gegen das von Jung von Matt kreierte Commercial eingegangen. Ein solcher Aufreger fehlte in diesem Jahr, weshalb sich die Zahl der Beschwerden wieder auf dem Niveau von 2018 einpendelte. Doch auch die Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus im Frühjahr werden ihren Teil beigetragen haben. Durch die eingeschränkte Mobilität kamen weniger Menschen mit Werbung in Kontakt.Dass die Unternehmen in den Wochen des Lockdowns weniger geworben haben, ist hingegen wohl kein Grund für den starken Rückgang bei den Einzelbeschwerden. Denn die Zahl der Beschwerdefälle, also der kritisierten Werbemaßnahmen, ist gegenüber 2019 nur leicht auf 337 gesunken (-6 Prozent). Bei 90 davon erklärte sich das Gremium für nicht zuständig. Übrig blieben 247 Fälle, in denen der Werberat tätig werden musste (2019: 238 Fälle).196 Fälle wurden zwar geprüft, aber nicht beanstandet. In 47 Fällen wurde die Werbung gestoppt. Auf vier Werbemaßnahmen traf dies nicht zu, weshalb der Deutsche Werberat sein schärfstes Schwert auspackte und eine öffentliche Rüge aussprach. Das ist eine weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei traf es wieder einmal kleine und mittlere Handwerks- und Industriebetriebe, die in der Rügenbilanz des Werberates regelmäßig negativ auffallen. © Deutscher Werberat (Zum Vergrößern anklicken) Bereits im März war die Rüge für die Internet- und Fahrzeugwerbung der sächsischen Firma Pauland Gebäudereiniger aus Bannewitz kommuniziert worden. Diese verstieß sowohl gegen die "Verhaltensregeln des Deutschen Werberats gegen Herabwürdigung und Diskriminierung von Personen" als auch gegen die "Grundregeln des Deutschen Werberats". Ebenfalls eine Rüge wegen der Herabwürdigung und Diskriminierung von Personen erhalten Lausitz-Dach in Cottbus, die bft Tankstelle in Neuhausen a.d. Fildern, Kugelmann Maschinenbau e.K. in Rettenbach, KFL Motors in Grevesmühlen und die Werner Schulte GmbH & Co.KG aus Lastrup.Auch inhaltlich war Covid-19 offenbar durchaus präsent bei den Beschwerden, die den Werberat im ersten Halbjahr 2020 erreichten – allerdings auf relativ niedrigem Niveau. Zu Werbemaßnahmen, die direkt auf die Pandemie anspielten, habe es "einige wenige Beschwerden" gegeben, teilt das Gremium mit. Beanstandungen oder Rügen aussprechen musste man allerdings nicht: Die kritisierten Unternehmen hätten ihre Werbung nach Kontaktaufnahme mit dem Werberat zurückzogen oder seien bereits selbst zu der Einsicht gelangt, dass eine Werbung mit dem Virus nicht besonders sensibel oder geeignet ist."Thematisch hat Covid-19 den Werberat durchaus beschäftigt, da die Sensibilität bei vielen Menschen naturgemäß hoch war und ist", so. Die Leiterin des Deutschen Werberats sagt aber auch: "Der überwiegende Teil der werbenden Unternehmen hat sich sehr rücksichtsvoll und sensibel in Lockdown-Zeiten verhalten."Beim Blick auf die am häufigsten kritisierten Werbe-Inhalte lässt sich feststellen: Fast alles wie gehabt. Mit 121 Fällen stellen sexistische Werbung beziehungsweise Frauen- und/oder Männerdiskriminierung die größte Kategorie dar. Das ist ein Fall weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch in der Kategorie Ethik und Moral fällt die Zwischenbilanz mit 38 Fällen (2019: 39 Fälle) nahezu unverändert aus. Bei der Diskriminierung von Personengruppen erkennt man allerdings einen deutlich ansteigenden Trend.Die Kategorie mit der dritthöchsten Fallzahl wies 2020 eine Zunahme der Beschwerden von mehr als 50 Prozent auf 32 Fälle auf. Der Grund hierfür lag dem Deutschen Werberat zufolge in der zunehmenden Sensibilisierung im Zusammenhang mit der weltweit aufgeflammten Black Lives Matter-Bewegung.Einige leichte Veränderungen gab es auch bei der Verteilung der Beschwerden auf die einzelnen Mediengattungen. Mit 66 Fällen liegt die digitale Werbung exakt auf Vorjahresniveau und weiterhin auf Rang eins. Innerhalb der digitalen Werbung zogen die sozialen Netzwerke mit 36 Fällen die meiste Kritik auf sich, vor den unternehmenseigenen Homepages (12 Fälle) und Display-Werbung (10 Fälle). Es folgen wie gehabt Plakate mit 47 Fällen (2019: 40 Fälle). Dann allerdings fällt eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr auf: Im ersten Halbjahr 2020 gab es im Bereich der TV-Spots 44 Beschwerdefälle, nach 33 im Vorjahr. Es gab also keine Skandal-Werbung wie den Edeka-Spot, dafür hatten die Menschen offenbar in der Breite mehr an Fernsehwerbung auszusetzen.Auch bei den meistkritisierten Branchen bleibt der Spitzenreiter der gleiche wie im Vorjahreszeitraum: Der Handel zog mit 27 Fällen die meisten Beschwerden auf sich – sowohl stationär wie online. Das sind dennoch rund 20 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Es folgen die Lebensmittel-Branche (18 Fälle) und Medienunternehmen (17 Fälle). Das ist ein Plus von vier respektive einem Fall. ire