Burberry macht „Singing in the Rain“ zum perfekten Mutmacher für 2020

© Burberry Burberry setzt in seiner Weihnachtskampagne der Lebensfreude ein Denkmal

Für viele war 2020 ein Jahr, in dem die schlechten Nachrichten einfach nicht aufhören wollten. Ihnen liefert die britische Modemarke Burberry mit ihrer furiosen Weihnachtskampagne „Singing in the Rain“ eine optimistische Botschaft zum Jahresende. In der Neu-Interpretation zusammen mit dem Tanz-Kollektiv (La) Horde regnet es massive Eisbrocken statt Regentropfen. Trotzdem legt das Tanzkollektiv in der neuen Kollektion von Modeschöpfer Riccardo Tisci eine furiose Performance hin.