Lucienne Damm von Tui Cruises über Nachhaltigkeit bei Kreuzfahrten

2011 wechselte Lucienne Damm von der Naturschutzorganisation Nabu zu Tui Cruises, wo sie seitdem das Thema Nachhaltigkeit weiter voran treibt. Laut Damm hat die Kreuzfahrtbranche inzwischen eine Innovationsrolle in der Schiffstechnologie übernommen. Auch alle anderen Maßnahmen ihres Unternehmens, um umweltfreundlicher zu agieren, seien keineswegs ein reines Marketing-Tool. Gerade deshalb ist ihr bewusst: "Die To-do-Liste ist lang."Damm hofft darauf, dass die Schiffe im kommenden Frühjahr wieder in etwa so fahren können, wie gewohnt. Es gelte gerade jetzt, diese Rückkehr zur Normalität strategisch entsprechend vorzubereiten.Mit ihren früheren NGO-Kollegen pflegt die Umweltmanagerin weiterhin den Kontakt und steht mit ihnen nach eigener Aussage einen respektvollen Dialog. Dieser Austausch mit der Verbandsseite sei ihr persönlich sehr wichtig, auch um sich Anregungen zu aktuellen Themen im Bereich Nachhaltigkeit zu holen.