Rewe "Gutes gibt's so nah" 2020

Der Ansatz ist nicht ohne Risiken. Denn schließlich verzichten viele Menschen eher der Not gehorchend auf ihre gewohnten Fernreisen. Ob diese Klientel die Freizeit im unmittelbaren Umfeld tatsächlich als bereichernde Zeit erleben werden, ist also längst nicht ausgemacht. Rewe ist aber offensichtlich überzeugt von seiner Strategie und verbindet ihre Kampagne für regionale Produkte zum ersten Mal überhaupt mit einer Gutscheinaktion.Wer regionales Obst oder Gemüse im Wert von 5 Euro einkauft, erhält einen 2-für-1 Gutschein für regionale Freizeitveranstalter, wenn er seinen Kassenzettel bei Rewe hochlädt. Marketingleiter Clemens Bauer: "So sorgen wir dafür, dass unsere Kunden ihre Region erleben können." Gleichzeitig will Rewe mit der Promotion aber auch explizit die lokalen Event- und Freizeitanbieter unterstützen, die als Teil der regionalen Wirtschaft von der Corona-Krise besonders schwer getroffen wurden.Die Kampagne ist am Sonntag den 26. Juli angelaufen und soll bis zum 22. August in allen großen TV-Sendern zu sehen sein. Darüber hinaus wird die Kampagne über POS, Print, Hörfunk, Handzettel und Onlinekanäle ausgespielt. Die digitalen Komponenten der Kampagne hat Rewe mit seiner Marketingabteilung selbst produziert. cam