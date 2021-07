Flaconi - Summer Love

Mithilfe dieses Filters, genannt "Summer Aura", sollen die Nutzerinnen und Nutzer auf dem Smartphone eigene visuelle Kreationen entwerfen und teilen. Das Tool ist ein wichtes Bestandteil der Kampagne, die auf Youtube und über die Social-Media-Kanäle von Flaconi ausgespielt wird.Im Mittelpunkt der Zielgruppenansprache steht die eigene Beauty-Community, die damit ermuntert werden soll, auch die kleinen Momente des Alltags zu genießen - und sie zur Not selbst ein bisschen farbiger zu gestalten. Ob mit Lidschatten, Rouge oder Smartphonefilter spielt dabei keine Rolle. Zuversicht und Positivität sind die entsprechenden Schlagwörter, die natürlich darauf abzielen, das Leben trotz Pandemie zu genießen.Entwickelt wurde das Konzept inhouse und in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur Pulp. Der Insta-Filter, mit dem die User in die Farbwelt der Kampagne eintauchen und sich mit einer Art beweglichem Regenbogen schmücken können, stammt von der Agentur DEPARTD, ebenfalls aus Berlin.Angelegt ist sie auf vier Phasen, für die jeweils eine eigene Landingpage entwickelt wurde. Nach der Teaserphase wird ab 9. August jede Woche ein neuer Clip veröffentlicht, der sich den zu Trends ernannten Farben gelb, rosa und blau widmet. Verbunden ist das ganze auch mit einem Gewinnspiel: Individuelle Styles, die auf Instagram oder Tiktok unter dem Hashtag #machdeinensommerbunt geteilt werden, nehmen an der sogenannten "Summer Look Challenge" teil. son