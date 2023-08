Burger King Österreich

Burger King macht die Einwohnerinnen und Einwohner eines 32-Seelen-Ortes in Niederösterreich mit seinen Plant-based-Burgern bekannt

In Niederösterreich essen mehr als ein Drittel der Menschen jeden Tag Fleisch - so viel wie in keinem anderen österreichischen Bundesland. Da ist es nur sinnbildlich, dass sogar ein 32-Seelen-Dorf in der Region "Fleischessen" heißt - und wenig überraschend, dass Burger King ausgerechnet dort mit einem Guerilla-Stunt für sein Plant-based-Sortiment wirbt.

37,6 Prozent der Niederösterreicher konsumieren täglich Fleisch. Und nur 2,1 der Menschen in dem Bundesland verzichten gänzlich auf Fle