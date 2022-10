Vor gut einem Jahr tauchten sie an vielen verschiedenen Orten in ganz Baden-Württemberg auf:. Im Anschluss wurde aber schnell klar, dass sich das Bundesland mithilfe von Jung von Matt/Neckar einer imagefördernden Frischzellenkur im Form einer Corporate-Identity-Kampagne unterzogen hatte. Diese geht jetzt in die nächste Runde: Wieder mit auffällig gelben Out-of-Home-Plakaten will man dieses Mal Fachkräfte nach Baden-Württemberg locken. Und zieht damit vor die deutschen Firmenzentralen bekannter US-Firmen.