Die Stadtwerke Karlsruhe demonstrieren, was eine kreative Kampagne leisten kann: Sie haben mit fantasievollen Bekennerplakaten und unkonventionellen Aktionen dem #EnergiePaktKA eine beeindruckende Resonanz verschafft – und eine nachhaltige Energiespar-Bewegung ausgelöst.

Energiespar-Begeisterung im Netz: von Likes und Loves überrollt Die Stadtwerke Karlsruhe nutzten die sozialen Medien als zentralen Kommunikationskanal für ihre Bekennerkampagne. In den sozialen Medien entfachte die Kampagne eine regelrechte Interaktionswelle. Mit kreativem und ansprechendem Content erzielten sie eine hohe Reichweite und ermutigten die Menschen, sich aktiv am Energiesparen zu beteiligen. Die Community zeigte sich begeistert und unterstützte die Kampagne mit zahlreichen Likes, Loves und Shares. Das trug zum außerordentlichen Erfolg der Kampagne bei, die zu Beginn des vergangenen Winters startete: Oberstes Ziel war es, 20 Prozent der Energie einzusparen. Mit 36 Prozent wurde das Ziel übererfüllt. Konkret heißt das: Mit der gesparten Gasmenge von 381.127.401 kWh lassen sich ca. 19.056 Einfamilienhäuser ein Jahr lang beheizen.

Die Stadtwerke Karlsruhe haben mit ihrer kreativen und innovativen #EnergiePaktKA-Bekennerkampagne nicht nur sämtliche Erwartungen übertroffen, sondern auch eine nachhaltige Energiespar-Bewegung in Karlsruhe ausgelöst. Durch gezieltes und emotionales Storytelling und Methoden des fantasievollen Guerilla-Marketings haben sie die Herzen der Karlsruher*innen erobert und die Stadt zum Energiesparen bewegt.Selbst der eigene Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup stellte sich als Testimonial zur Verfügung und wurde rasch von reichweitenstarken Accounts als Meme aufgegriffen. Das Ergebnis: Eine junge Zielgruppe konnte mit den Memes ans Thema Energiesparen herangeführt werden.



Vom "Dude with Sign" inspiriert – die echte Energie hinter der Kampagne

Die Bekennerkampagne wurde von dem bekannten "Dude with Sign" inspiriert, von jenem bekannten Aktivisten mit seinen lustigen Protestschildern, der rasch mehr als drei Millionen Follower*innen sammelte. Auch die Stadtwerke Karlsruhe entfachten eine aufrichtige Begeisterung. Das Thema Energiesparen steht seither im Fokus der Karlsruher Öffentlichkeit. Geschaffen wurde eine einzigartige Verbindung zwischen den Karlsruher*innen und ihren Stadtwerken. "Mit einem kraftvollen Mix aus Innovation, Digitalität und einem humorvollen Twist haben wir bei den Stadtwerken Karlsruhe bewiesen, dass selbst ernste Themen in unserer Kampagne zu echten Energiequellen werden können", freut sich der Marketing Leiter Tim Thumulka.



Die Erfolgsgeschichte der Bekennerkampagne der Stadtwerke Karlsruhe zeugt von einer gelungenen Werbe- und Kommunikationsstrategie. Durch ihre emotionale Ansprache und klare Botschaft konnte sie nicht nur die Stadtbevölkerung, sondern auch ein breites Publikum im digitalen Raum erreichen. Zudem verdeutlicht die Kampagne eindrucksvoll, wie originelle Werbung positiven Einfluss auf das Verhalten und die Einstellungen der Gesellschaft nehmen kann.