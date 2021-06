© Chimpy

Am 5. Juni begehen 150 Staaten weltweit den World Environment Day, um damit das Bewusstsein für die zahlreichen menschengemachten Probleme des Planeten zu erhöhen. Das Züricher Start-up Chimpy mit Sitz in Hamburg nimmt den Tag zum Anlass, um in der Hansestadt auf humorige Weise für seine Lösung gegen vermeidbaren Elektroschrott durch Powerbanks zu werben. Dafür werden die bekannten Hamburger Mülleimer mit ihren frechen Sprüchen gekapert.