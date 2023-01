Die deutschen Fernsehzuschauer können sich vor Rabattangeboten derzeit kaum retten: Aktuelle Werbeslogans wie "Wer günstig will, muss Penny", "Mit Aldi kannst du's dir leisten" und der von Lidl ausgerufene "Sparsturz" zeigen, dass sich die Discounter auch in der Kommunikation einen harten Preiskampf liefern. Selbst Premiumhändler Edeka umgarnt die inflationsgeplagten Deutschen seit Jahresbeginn mit "über 7000 Produkten zum Discount-Preis" . Rewe macht da nur bedingt mit. In seiner neuen Kampagne zeigt der Lebensmitteleinzelhändler, dass auch in Zeiten hoher Inflationsraten und klammer Kundschaft Themen wie Qualität und Nachhaltigkeit in der Werbung nicht unter den Tisch fallen müssen.