Warum Salesforce in die TV-Werbung einsteigt und trotzdem an Event Marketing glaubt

© Salesforce Salesforce startet seine erste TV-Kampagne in Deutschland

Es ist der Einstieg in einen neuen Werbekanal: Salesforce schaltet erstmals eine TV-Kampagne in Deutschland. In der Vergangenheit hatte der Software-Vermarkter fast komplett über Messen und Kundenevents kommuniziert. Zwar hat das Unternehmen mittlerweile auch diverse digitale Eventformate getestet, doch können virtuelle Veranstaltungen die emotionale Qualität klassischer Liveevents ersetzen. Hier soll nun die TV-Werbung die Lücke in der Markeninszenierung schließen.