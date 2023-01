© Screenshot zeitfuergruen.berlin So zieht die Berliner CDU die Grünen auf

In Berlin, wo am 12. Februar die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl ansteht, läuten die politischen Parteien allmählich die heiße Phase des Wahlkampfes ein. Besonders umtriebig ist derzeit die CDU. Die von der Agentur Thjnk unterstützten Christdemokraten, deren Spitzenkandidat Kai Wegner so gern die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ablösen würde, legen in der Kommunikation derzeit eine erstaunliche Kreativität an den Tag. Selbst die Slogans der Konkurrenz und ein bekannter Rapper werden von der Partei vereinnahmt.