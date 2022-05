Nach zwei Jahren Pause kommt am 17. und 18. Mai das OMR Festival live und in Farbe zurück. Wie groß ist bei Dir die Euphorie? Sehr groß. Alle bei OMR haben Lust, jetzt endlich wieder live zu gehen. Da hat sich ganz schön was angestaut in den letzten Jahren. Nicht nur bei uns im Team. Mein Eindruck ist, dass sich auch in der Branche wahnsinnig viele Menschen danach sehnen, sich wieder auf einem Live-Event zu treffen und auszutauschen. Überall im Markt sehen wir eine Dynamik, die wir so noch nicht erlebt haben. Das OMR Festival 2022 wird wohl größer als alle bisherigen.



Trotzdem ist die Welt heute eine völlig andere als beim letzten OMR Festival 2019. Keine Angst vor Corona oder dass der Ukraine-Krieg die Festival-Freude trübt? Doch natürlich. Beide Themen sind ja gerade auch bei uns sehr präsent. Schon allein, weil wir als OMR monatelang ein Corona-Impfzentrum hier in Hamburg betrieben haben. Außerdem waren bis vor kurzem in genau den Messehallen, in denen das OMR Festival stattfinden wird, Hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Wir sind uns der Verantwortung und der schwierigen Zeiten absolut bewusst.





Was heißt das konkret? In Bezug auf Corona werden wir vermutlich bis wenige Tage vorher nicht ganz genau wissen, welche Maßnahmen auf uns zukommen werden. Fest steht nur: Wir werden alles tun, um das Festival so sicher wie möglich durchzuführen. Und was den Ukraine-Krieg betrifft: Meine persönliche Laune ist dadurch – wie vermutlich von den meisten Menschen – natürlich sehr gedämpft. Und wie gesagt: Wir haben das hier in den Messehallen sehr unmittelbar miterlebt. Auf der anderen Seite halte ich es aber auch für richtig, den Leuten aus unserer Branche mit dem OMR Festival jetzt ein Angebot zu machen, sich mal wieder zu treffen und auch zu feiern. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen über ukrainische Flüchtlinge, die einen Ausflug auf den Hamburger Dom (also unsere große Kirmes hier) gemacht haben. Wir können als OMR die Welt nicht anhalten. Positive Dinge, wie Austauschen, Lernen, Zusammenkommen, Leichtigkeit müssen gehen und sind vielleicht wichtiger als zuvor.



Werdet Ihr die Coronakrise und den Ukraine-Krieg auch auf den Festivalbühnen thematisieren? Nicht in einem dezidierten Themenblock. Aber natürlich werden beide Themen sehr häufig auf den Podien und bei den Diskussionen mitschwingen.

Die zweijährige Corona-Zwangspause hat Philipp Westermeyer intensiv genutzt, um den OMR-Kosmos mit neuen Geschäftsfeldern wetterfest zu machen. Die Softwarebewertungsplattform Reviews könnte sogar "in ein paar Jahren das größte Stück des gesamten OMR-Kuchens sein", so Westermeyer. Trotzdem oder gerade deshalb soll das OMR Festival 2022 alle bisherigen toppen – unter anderem mit Superstars wie Quentin Tarantino und Ashton Kutcher. Die will der smarte 43-Jährige allerdings nicht alleine interviewen: "Ich gehöre nicht zu den Menschen, die glauben, alles selbst am besten zu können. Ich werde mir also für beide Talks kompetente Verstärkung holen." Nach seinen Wünschen für den Festival-Restart gefragt, kommt er schnell auf Wetter und Gesundheit und schickt einen typischen Westermeyer-Satz hinter: "Alles ganz normale Wünsche, die man nicht beeinflussen kann. An der Erfüllung der absurden Wünsche arbeiten wir selbst."