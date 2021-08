© Imago / Future Image Dieter Bohlen hat wohl einen neuen Werbevertrag an Land gezogen

Nach seinem Aus als Chefjuror beim TV-Format "Deutschland sucht den Superstar" war von Dieter Bohlen außer in ein paar Social-Media-Postings nicht mehr viel zu hören und zu sehen. Trotz der Ankündigung, Großes zu planen, ist immer noch nicht bekannt, was der vom Boulevard zum Pop-Titanen erklärte Bohlen künftig machen wird. Zumindest ein weiteres Engagement wird es aber offenbar in der Werbung geben. Nach Informationen von HORIZONT soll der 67-Jährige als Testimonial für das Telekommunikationsunternehmen Freenet auftreten.