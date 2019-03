Wir haben deine Top-Marken Sneaker - jetzt bei DEICHMANN!

Mit dem 30-sekündigen Hauptspot, der auf reichweitenstarken TV-Sendern zu sehen ist, will sich Deichmann bewusst von den herkömmlichen Vignetten-Formaten abheben, wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt. Darin beantwortet der Schuhhändler die Frage, was denn "Style haben" eigentlich genau bedeutet. Ist es das Outfit, das wir tragen? Ist es die Musik, die wir hören? Die Art, wie wir tanzen? Die Antwort von Deichmann: Style kann für jeden etwas anderes sein. Konkret: Mit den Markensneakern von Adidas, Fila, Nike, Puma und Reebok hat der Händler für jeden seiner Kunden den richtigen Schuh im Angebot.In dem Spot zeigen Deichmann und Grey 15 Testimonials, die 15 verschiedene Styles präsentieren - und das in einem rasanten Mix aus schnellen Schnitten und reichlich visuellen Effekten, der vor allem die junge Zielgruppe ansprechen soll. Neben dem TV-Commercial gibt es eine 60-sekündige Onlineversion sowie diverse Social Media-Formate, die sich gezielt einzelnen Styles widmen.Bei Grey zeichnen(Creative Directors),(Business Director),(Art Director),(Senior TV Producer) und(Senior TV Producer) verantwortlich. Produziert wurde der Spot vonin Berlin, gedreht wurde in Bangkok. Regie führte. Die Musik kommt vonin Berlin. tt