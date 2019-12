Am Wochenende rankte der Hashtag #Bahn in den Twitter-Trends mal wieder weit oben. Was war da los? Ausgelöst wurden die Diskussionen von einem eigentlich harmlosen Foto, das die Klimaaktivistin Greta Thunberg auf dem Rückweg in ihre schwedische Heimat "in überfüllten Zügen durch Deutschland" zeigt, wie sie auf Twitter schrieb. Dazu stellte die 16-Jährige am Samstag ein Foto, das sie mit viel Gepäck auf dem Boden eines ICE zeigt. "Und ich bin endlich auf dem Heimweg!", schrieb sie dazu.





Die Deutsche Bahn reagierte prompt. Aber ungewöhnlich. Denn der Konzern versuchte nicht, aus dem Post, der ja mit keinerlei Kritik garniert war, das Beste zu machen und ihn für Werbung in eigener Sache zu nutzen, sondern antwortete zunächst politisch korrekt: "Wir wünschen Greta eine gute Heimfahrt. Und arbeiten weiter hart an mehr Zügen, Verbindungen und Sitzplätzen", twitterte die Bahn am Sonntagmorgen.



Später dann folgte ein weiterer Tweet der Bahn, der dann schon sehr nach "beleidigter Leberwurst" klang und Thunberg durch die Blume kritisierte. "Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist", schrieb die Bahn.





Auf diese Schelte wiederum reagierte Thunberg mit einer Klarstellung: Ihr Zug von Basel aus sei ausgefallen, weshalb sie im Anschluss in zwei verschiedenen Zügen auf dem Boden gesessen habe, twitterte sie. Hinter Göttingen habe sie schließlich einen Sitzplatz erhalten. "Das ist natürlich kein Problem und ich habe niemals gesagt, dass es eines wäre." Vielmehr seien überfüllte Züge "ein großartiges Zeichen, weil das bedeutet, dass die Nachfrage nach Bahnreisen groß ist."



Die Unbeholfenheit der Bahn spornte wenig überraschend viele Twitter-Nutzer zu hämischen Kommentaren an. Comedian Micky Beisenherz etwa nutzte die Gelegenheit, um die Bahn, ihre Zuverlässigkeit und natürlich auch das traditionell schlechte WLAN in den Zügen einmal mehr zu kritisieren. Auch Jan Böhmermann setzt einen Tweet ab, der zynischer nicht sein könnte. Dasselbe gilt auch für Comedian Shahak Shapira.







Auch die Tolpatschigkeit der Bahn in Sachen Kommunikation wird auf Twitter thematisiert. "Wenn #Greta in der U-Bahn in einer Pfütze aus Erbrochenem ausgerutscht und in den Armen eines Junkies gelandet wäre, hätte die BVG selbst daraus noch PR-Gold gemacht. Die #DeutscheBahn hingegen macht sich ohne Not zum Teil des Problems, nicht der Lösung", schreibt etwa Dennis Deuermeier auf Twitter.



Der Spiegel-Online-Redakteur ist nicht der einzige, der den Vergleich mit den Berliner Verkehrsbetrieben bemüht. "Wenn man Geschenke ablehnt, die eigentlich den Etat für Werbung übersteigen, dann ist man halt @DB_Presse und nicht @BVG_Kampagne", schreibt Philipp Evenburg. Spiegel-Mann Jonas Schaible glaubt gar, dass die Bahn in diesem Fall ohne PR besser gefahren wäre. Ganz nach dem Motto: "Einfach mal die Klappe halten."

Die meisten Kommentatoren regen sich allerdings darüber auf, dass diese Debatte überhaupt geführt wird. " Wenn ich mir die Tweets zum # Greta Foto anschaue, muss ich zu der Einschätzung kommen, dass wir den Klimawandel einfach verdienen", bringt Fabienne Prochnow die Meinung vieler auf den Punkt. , hat der Praktikant in der Presseabteilung jetzt Feierabend oder kommt noch was dazu? Muss ich demnächst auch befürchten, dass meine Sitzplatzreservierungen und Zugdaten via Twitter von Ihnen veröffentlicht werden? Ein Statement wäre angemessen", schrieb etwa der Bundestagsabgeordnete der Linken, Niema Movassat. Ins gleiche Horn stößt Renate Künast. Die Grünen-Politikerin mokiert sich ebenfalls über den mangelnden Datenschutz.Die meisten Kommentatoren regen sich allerdings darüber auf, dass diese Debatte überhaupt geführt wird. "

Dass sich die Bahn mit der Aktion ins eigene Fleisch geschnitten hat, zeigen auch die Kommentare zum Thema Datenschutz. "