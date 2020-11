Seit die Berliner Agentur The Goodwins bei Ebay Kleinanzeigen am kreativen Ruder sitzt, setzt die Plattform in ihrer Kommunikation verstärkt auf Haltungsthemen , positioniert sich gegen Hass und setzt sich für Nachhaltigkeit ein - und das stets auf musikalische Weise. Das ist in dem neuen Flight der Kampagne nicht anders. Diesmal wollen Kunde und Agentur dem verschwenderischen Shopping-Wahnsinn in der Vorweihnachtszeit ein Ende bereiten und rufen statt Black Friday den "Green Sunday" aus.