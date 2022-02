Von dem Berechnungsmodell Green GRP, hinter dem eine breite Koalition aus Agenturen und Vermarktern steht , über den "klimaneutralen Mediaplan" von Atmosfy bis hin zu Media4Planet: Wer heute eine Werbekampagne umsetzen und dabei auf das Klima Rücksicht nehmen will, kann inzwischen aus einer beachtlichen Anzahl von Lösungen auf diesem Gebiet wählen. Die OWM und Different wollen mit Green Media dafür sorgen, dass Verantwortliche die richtige Wahl treffen können.

Die Übersicht grenzt die verschiedenen Initiativen anhand von fünf Kategorien ein und soll so einen strukturierten Anbietervergleich ermöglichen, der die Unterschiede im Marktangebot leicht verständlich macht. Außerdem gibt die Website Tipps und Informationen dazu, welche Fragen sich Marketiers stellen sollten, wenn sie sich auf die Suche nach einem Klimapartner machen."Nachhaltigkeit ist eines der Top-Themen und fester Bestandteil der OWM-Agenda", sagt OWM-Geschäftsführerin. "Die mit Diffferent erstellte Übersicht zu den bestehenden CO2-Kompensationsmodellen bündelt relevante Informationen und schafft Orientierung." Der Bedarf nach einem solchen Überblick dürfte unter den Werbungtreibenden in der Tat hoch sein. Bei der jüngsten Befragung der OWM-Mitglieder hattenKlimaschädliches Handeln zu vermeiden oder zumindest zu verringern, sollte oberste Prämisse haben", sagt, Senior Consultant und Community of Practice Lead Sustainability bei Diffferent. "Im Media-Bereich brauchen wir Instrumente, die nicht vermeidbare CO2-Emissionen ausgleichen. Kompensation ist dabei aber nicht gleich Kompensation. Wir möchten deshalb Entscheider:innen für die marken- und kostenrelevanten Unterschiede sensibilisieren."