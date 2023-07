Dank der Kooperation von Share und Congstar können Selfies im übertragenen Sinne jetzt einen gemeinnützigen Beitrag leisten

Bei der hauptsachlich im Food- und Beauty-Bereich aktiven Marke Share prägt soziales Engagement seit jeher das Geschäftsmodell. Nun betritt das Unternehmen gemeinsam mit dem Mobilfunkanbieter Congstar neues Terrain und startet einen sozialen Mobilfunktarif.

Hunderte Selfies pro Tag posten, endlos lange Sprachnachrichten verschicken oder viel zu lange am Handy in einer Warteschleife hängen - all das bekommt jetzt endlich einen tieferen Sinn. So das Storytelling der neuen Kampagne von Share und Grabarz XCT in Kooperation mit Congstar. Denn wer zum brandneuen "Share Tut Gutes Tarif" wechselt, ermöglicht ganz nebenbei mit jedem Monat Laufzeit Kindern in Kenia einen Monat lang Zugang zu hochwertiger Vor- und Grundschulbildung im Rahmen eines digitalen Bildungsprojekts. Für Share handelt es sich um das erste Prepaid-Angebot des B-Corp-Unternehmens, das die Idee des "Social Impacts" auf den Mobilfunk ausweitet. Wie bei allen Share-Produkten fußt die Idee auf dem Grundprinzip der Marke, nach dem Kundinnen und Kunden ohne weiteres Zutun ihrerseits oder zusätzliche Kosten ein soziales Projekt unterstützen.

In fünf verschiedenen Kampagnenvideos, zahlreichen Social-Assets für Meta, TikTok und Youtube und in diversen POS-Maßnahmen bei den Handelspartnern Rewe und DM steht die Botschaft im Mittelpunkt, dass dank des sozialen Mobilfunktarifs auch überflüssig erscheinende Handynutzung zu etwas Positivem verwandelt wird. "Endlich sind 8h Bildschirmzeit für was gut", "Endlich ist das 14. Selfie posten für was gut" oder auch "Endlich ist endloses Scrollen für was gut", lauten unter anderem die Headlines der Kampagne. Der "Share Tut Gutes Tarif" sorgt dafür, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende in Kenia mit Lehrplänen und Übungen von der digitalen Lernplattform EIDU unterstützt werden.Für die Umsetzung des Angebots im Telekom-Netz ist Share eine Partnerschaft mit Mobilfunkanbieter Congstar eingegangen, der die digitalen Zugänge stellt. Während Share als Lead Brand der Kampagne auftritt, steht das Produkt unter der gemeinsamen strategischen Ausrichtung der beiden Marken, die sich jeweils mit den Schlagworten Einfachheit, Selbstbestimmung, Begleiter im Alltag, Innovation, Fairness sowie Verlässlichkeit und Transparenz identifizieren.Bei Garabarz XCT zeichnen Matthias Hoffmann (Geschäftsführer Kreation), Joachim Fuchs (Geschäftsleiter Beratung), Alexander Baron (Creative Director), Daniel Menzel, Natalie Krzyz und Alina Knepper (alle drei Art Direction), Isabella Uebach und Louisa Baum (beide Text) sowie Jessica Herchenhan und Nele Ueding (Beratung) für die Kampagne verantwortlich. Die Produktion übernahm Peaktime Production, für Foto & Film waren Emmy und Alex Zimmermann zuständig.Die Lernplattform EIDU hat es sich zum Ziel gemacht, die Schulbildung in Kenia bis 2025 vollständig zu digitalisieren und dabei mehr als zwei Millionen Kinder zu erreichen. Alle Schülerinnen und Schüler des Landes erhalten einen eigenen Account und können täglich mit spielerischen Aufgaben bei EIDU üben. Die Lehrenden werden auf der Plattform durch kontinuierliches Coaching in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. Durch diese Maßnahmen soll die Qualität der Bildung in Kenia verbessert und den Kindern eine bessere Zukunftsperspektive geboten werden.