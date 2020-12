Der ADAC betont Verlässlichkeit in unsicheren Zeiten

© ADAC Die Kampagne arbeitet mit emotionalen Bildern und ebensolcher Musik

Der ADAC wird sich in der Weihnachtszeit vermutlich nicht in massenhafter Pannenhilfe betätigen müssen. Trotzdem will Deutschlands größter Automobilclub seine Mitglieder wissen lassen: "Wir sind da. Jetzt erst recht!"