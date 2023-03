Infotainment für Bio-Skeptiker

Das ist die erste Arbeit von Grabarz & Partner für Lidl

Discounter profitieren aktuell von preisbewussten Bio-Kunden und Lidl will noch mehr von ihnen in die eigenen Märkte lotsen. Dabei helfen soll die Kampagne "Team Grün", die die Partnerschaft mit Bioland in den Fokus rückt …