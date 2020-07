DEVK: Let´s play Absicherung!

DEVK: Absicherung – so hot!

Die weiteren Spots der Kampagne:

DEVK: Flexibel absichern

DEVK: Mit Stil absichern!

DEVK: Stabil absichern!

DEVK: Ohne Sorgenfalten absichern!

Die vonentwickelten Spots kommen zunächst wie Videos aus den Bereichen Gaming, Sport oder Mode daher - nur um sich dann als Versicherungswerbung zu entpuppen. Indem die User erst mit ihren Lieblingsinteressen angesprochen werden, sollen sie bei der Stange gehalten werden. Erst am Ende der 15-Sekünder kommt die DEVK als persönlicher Ratgeber und Anbieter von Vorsorgeprodukten ins Spiel. Dementsprechend lautet das Kampagnenmotto: "Deine Vorsorge kommt jetzt zu dir!"Insgesamt hat die DEVK sechs Zielgruppen definiert, die über diese Art des Targetings erreicht werden sollen: Gaming und Beauty sowie Sport und Fashion, letztere jeweils unterteilt in männliche und weibliche Adressaten. Die vonunter der Regie vonproduzierten zielgruppenspezifischen Filme kommen zunächst für zwei Monate in Mediatheken zum Einsatz. Ziel: Eine hohe Reichweite und Aufmerksamkeit für das Thema Absicherung zu generieren."Auch mit unserer neuesten Kampagne stellen wir unsere Markenwerte Tatkraft und persönliche Nähe in den Vordergrund. Dieses Mal jedoch in einer unerwarteten und völlig neuen Ansprache an unsere Zielgruppe", sagt, Spezialistin Kreation/Media bei der DEVK.Die vonentwickelte Mediastrategie sieht noch eine zweite Kampagnenphase vor, in der mehr auf die verschiedenen Produktabgebote der DEVK zum Thema Altersvorsorge eingegangen wird. Hier lautet das Ziel, die Verbraucher konkret zu informieren und Gesprächstermine mit DEVK-Beratern aus der jeweiligen Region zu generieren.In dieser Phase liegt der Fokus auf Sonderformaten von Opinary, Content-Engagement-Ads sowie Paketbeilegern für Kunden, die bei Limango, Otto, My Toys und About You bestellt haben. Mit Otto hat Pilot außerdem eine spezielle Integration der DEVK-Kampagne in die Online-Shops des Händlers aufgesetzt. Neben der Schaltung von Display-Formaten gibt es dabei etwa eine native Integration bei About You. Die Kampagnenmotive fügen sich in die Bildwelt des Portals ein, um die erste und die zweite Phase der Kampagne miteinander zu verbinden."Für mich ist optimale Kampagenwirkung gleich zu setzen mit der Harmonie der Kräfte, die am Werk beteiligt sind", sagt, Geschäftsführerin von Pilot Berlin. "Bei dieser Kampagne haben wir es gemeinsam geschafft, das kreative Konzept und die mediale Umsetzung perfekt in Einklang zu bringen, um die Ziele des Kunden zu erreichen." ire