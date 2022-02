GoSpring - "DontDickAndPic"

Mit seinem aktuellen Spot, der erneut vonkreiert wurde, will GoSpring jetzt das Bewusstsein dafür schärfen, dass das ungefragte Versenden von Dickpics bei den meisten Empfängerinnen für ungute Gefühle statt für Begeisterung sorgt. So sind in dem rund 40-sekündigen Clip Frauen verschiedenen Alters zu sehen, die über Messengerdienste und Social-Plattformen Fotos auf ihrem Smartphone empfangen und darauf mit irritierten bis angeekelten oder verstörten Gesichtsausdrücken reagieren. Welche Art von Content sie erhalten haben, wird erst gegen Ende klar, als das verpixelte Bild eines männlichen Geschlechtsteils eingeblendet wird. Der Slogan "Unwanted dickpics don't make you wanted. They just make you a dick" ist laut GoSpring bewusst auf Englisch gehalten, da es sich dabei nicht um ein deutsches, sondern um ein internationales Problem handele.Die Machart des Spots weist eine wichtige Parallele zu der "Ultimate Satisfyer"-Kampagne auf: Beide Ansätze stellen die weibliche Perspektive in den Mittelpunkt, um Männer anzusprechen. Doch auch, wenn GoSpring im aktuellen Fall offenbar versucht, das männliche Gespür für angemessenes Verhalten zu schärfen und ihre Empathie zu wecken, zielt die Botschaft des Spots im Kern auf einen ganz anderen Aspekt ab: Nämlich auf den Wunsch, begehrt zu werden. Nach dem Motto: Wenn du willst, dass eine Frau sich für dich interessiert, sind Dickpics sicher nicht das geeignete Mittel zum Zweck. Die Marke weicht also weniger von der männlichen Perspektive und den Interessen ihrer Zielgruppe ab, als es zunächst scheint. Bleibt die oft aufgeworfene Frage, ob es manch einem Absender solcher Bilder nicht ohnehin vielmehr um Machtdemonstration als um eine erhoffte sexuelle Erregung des Gegenübers geht."Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Anlass zur Freude bieten ungewollte Dickpics wirklich nicht. Mit GoSpring klären wir normalerweise über Männergesundheitsthemen auf. Diesmal wollen wir die Herren der Schöpfung aber auf dieses ganz spezielle Problem aufmerksam machen und die Empfänger:innen von ungewollten Dickpics ermutigen, sich zu wehren - denn ein ungebeten versendetes Dickpic ist ein Strafbestand", sagt Jessica Ashba, Business Lead bei GoSpring.