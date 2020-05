Wer sich nicht ständig in sozialen Medien herumtreibt und den dort gepflegten Meme-Hype verfolgt, der dürfte beim Betrachten des Werbefilmchens für den neuen Golf nur Bahnhof verstehen. Zu sehen ist nicht etwa eine gute Story um den neuen Golf, sondern eine Art Puppenspiel. In der Hauptrolle: EinMann, der von einer riesigenHand sehr unsanft in ein Haus geschnipst wird, auf dem "Petit Colon" steht.Das ist nicht nur deshalb dämlich, weil der Golf, um den es ja gehen sollte, nur eine passive Rolle spielt. Er steht nämlich einfach nur vor dem Haus. Sondern auch deshalb, weil sich dieses Bild durchaus auch als Anspielung auf die europäische Kolonialgeschichte verstehen lässt, wie einige Social-Media-Nutzer nicht zu unrecht argumentieren.Dass aus der Kritik am Ende ein regelrechter Shitsorm wurde, hat allerdings mit einem Detail zu tun, das man beim oberflächlichen Betrachten des Werbefilms leicht übersieht. Denn die Buchstaben der Werbebotschaft "Der neue Golf" werden am Ende des Commercials so eingeblendet, dass für einen kurzen Moment das N-Wort ("Neger") sichtbar wird.Dass der Spot, den offenbar die Agenturentwickelt hat, auf scharfe Kritik stößt, dafür hat man bei Volkswagen Verständnis. "Wir können die Empörung und Wut als Reaktion auf das Video verstehen", heißt es in einer Stellungnahme des Konzerns, die HORIZONT vorliegt. Das Video, das Teil einer größeren Reihe sei, sei "falsch und geschmacklos", heißt es darin weiter. Volkswagen positioniere sich schon vor dem Hintergrund seiner eigenen Unternehmensgeschichte gegen jede Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. Daher distanziere sich der Konzern von dem Spot und entschuldige sich dafür.Die Frage, warum die Kontrollinstanzen bei der zuständigen Agentur versagten und der Werbefilm am Ende auch den Segen der VW-Marketer erhalten konnte, wird aber noch nicht beantwortet. Das soll sich aber bald ändern. "Wir werden aufklären, wie das passieren konnte - und Konsequenzen daraus ziehen", kündigt ein Sprecher gegenüber HORIZONT an.Volkswagen ist nicht das einzige namhafte Unternehmen, dem ein solcher Fauxpas unterlaufen ist. So sorgte Edeka vor dreieinhalb Jahren in einer von Jung von Matt kreierten Weihnachtskampagne für Schlagzeilen, weil das Nummernschild eines in dem Werbefilm abgebildeten Autos an Nazi-Symbolik erinnerte . mas