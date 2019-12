© Foodwatch Foodwatch bei der Übergabe des Goldenen Windbeutels an Zwergenwiese

Die Verbraucher haben entschieden: Der Goldene Windbeutel für die dreisteste Werbelüge des Jahres geht in diesem Jahr an die "Kinder-Tomatensauce" des Bio-Herstellers Zwergenwiese. Mehr als 53 Prozent der fast 70.000 abgegebenen Stimmen bei dem Onlinevoting von Foodwatch entfielen auf das Produkt, das mehr als doppelt so viel Zucker wie der Ketchup für Erwachsene enthält.