© Foodwatch/ Henning Kaiser Foodwatch-Aktivisten vor der Rewe-Zentrale in Köln

Foodwatch vergibt seinen Negativpreis "Goldener Windbeutel" in diesem Jahr an Rewe. Als Begründung für die "dreisteste Werbelüge des Jahres" führt die Verbraucherschutzorganisation unter anderem falsche Angaben zur CO2-Bilanz des Produkts an - und gerät dafür seinerseits in die Kritik.