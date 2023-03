Inspiration und Empowerment für Frauen

Female Future Festival erstmals in Zürich

Nach Bregenz, Wien und München kommt das Female Future Festival diesen Sommer zum ersten Mal in die Schweiz. Am Business-Event am 29. Juni 2023 im Xtra in Zürich erhalten Frauen Job-Einblicke von Macherinnen und Gründerinnen und können spannende …