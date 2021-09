Görtz - Vitrine

Während der aber noch ganz im Zeichen des Lockdowns stand und darum den Onlineversand in den Mittelpunkt gestellt hat, geht es jetzt um die große Freude, die Schuh-Süchtige an der Vielfalt haben. Und um den Anflug von radikalem Wahn, den sie dabei entwickeln können, um Platz für neue Modelle zu schaffen. Die Protagonistin im Kampagnenfilm geht dabei so weit, diversen Dekokram an die Wand zu werfen.Die Zerstörwut hat einen einfachen - und nachvollziehbaren - Grund: Jede Vase und jedes Schnick-Schnack-Objekt, das nicht im Regal steht, bedeutet mehr Ausstellungsfläche für Schuhe. Für die Erkenntnis, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Schuhe nicht nur auf Asphalt ausführen, sondern auch in ihrer Wohnung zur Schau stellen, darüber hat sich Görtz professionelle Infos eingeholt: So basiere der Film auf marktforschungsgestützten Insights, dass der Schuhkauf für die überwiegend weibliche Kundschaft oft nicht nur ein rationaler Vorgang sei, heißt es von Seiten des Unternehmens.Für diese emotionale Seite des Produkts sieht sich der Schuhspezialist natürlich bestens aufgestellt: "Wir setzen unsere Strategie des emotionalen Brand Marketings fort", sagt Amit Sinha, Director Marketing & E-Commerce von Görtz. "In Zeiten verschwimmender Abverkaufskanäle wird die emotionale Aufladung der Marke im Handel immer wichtiger."Regie für den 20-Sekünder führte erneut, der bereits die Regie für den Vorgängerfilm im Herbst 2020 übernommen hatte. Die Produktionsverantwortung lag beigemeinsam mit. Ausgespielt wird der Film in Form von bezahlten Video- und Display-Ads über Google und Youtube sowie als eigener Content auf Instagram und Facebook. son