Goal of the Century

© Hyundai Die Botschaft: Zusammenhalt ist beim Thema Nachhaltigkeit genauso gefragt wie im Fußball

"Tor" und "Ziel" - im Englischen bedeuten diese beiden Begriffe ein- und dasselbe: "goal". Hyundai nutzt dies geschickt für den Launch seiner globalen Nachhaltigkeits-Kampagne. Unter dem Motto "goal of the century" bringt der Automobilhersteller seine Nachhaltigkeitsziele in Zusammenhang mit der FIFA Weltmeisterschaft 2022.