"Go beyond"

© Beyond Meat Bayern-Spieler Serge Gnabry ist einer von fünf Testimonials in der ersten europäischen Beyond-Meat-Kampagne

Vegane Ernährung hat schon die unterschiedlichsten Markeninszenierungen erlebt. In seiner ersten europäischen Kampagne "Go beyond" geht die US-Marke Beyond Meat nun einen neuen Weg - und ernennt Fleischersatz-Produkte zum Lieblingsessen von High-Performern. In dem von der Amsterdamer Agentur Boomerang kreierten Auftritt erzählen fünf prominente Veggie-Liebhaber, wie sie über sich hinauswachsen. Für den deutschen Markt ist Bayern-München-Star Serge Gnabry dabei.