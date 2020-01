Flixbus TV-Spot 2020

In dem Spot, in dem echte Mitarbeiter des Unternehmens zu sehen sind, will FlixMobility zeigen, worauf es heute beim Reisen ankommt. Neben klassischen Komfortthemen wie Beinfreiheit und kostenloser Bordunterhaltung, so die Botschaft, werden auch Kriterien wie Klimaneutralität und ein zu 100 Prozent digitales Reiseerlebnis immer wichtiger.Manches davon kommt einem bekannt vor. Auch die Deutsche Bahn, die vom Aufstieg des 2013 gegründeten Mobilitäts-Unternehmens extrem herausgefordert wird, spielt in ihrer Kommunikation grüne Themen immer stärker . Mit der Botschaft dürfte FlixMobility allerdings nicht nur dem "Lieblingsgegner" sowie dem neuen Konkurrenten BlaBlaBus Druck machen wollen. Auch Menschen, die sich über ihr Flugverhalten Gedanken machen, könnten sich von der Kampagne angesprochen fühlen.Wen die Münchner dabei besonders im Blick haben, zeigt sich nicht zuletzt beim Blick auf die Dienstleister, mit denen FlixMobility bei der Umsetzung der Kampagne zusammenarbeitete. Die Kampagne basiert auf einem Konzept der Produktionsfirmaaus dem Hause Serviceplan. Produktion und Regie übernahmen Studenten der"Junge Menschen haben FlixBus zu dem gemacht, was es heute ist und wir haben viele Studenten an Bord unserer FlixBusse und FlixTrain-Züge. Deshalb fanden wir es nur passend, die nächste Generation von Kreativen an der Videokampagne mitwirken zu lassen", sagt Senior Brand Manager, die das Projekt bei FlixBus verantwortet.Bei der Filmakademie Baden-Württemberg warenund(Produktionskonzept, Regie, Bearbeitung/ Schnitt und VFX) sowie(Produktion) und(Kamera) beteiligt. Das Team hatte bereits im vergangenen Jahr den Spot " Neon Drive " für FlixBus umgesetzt.Der Spot läuft hierzulande bereits online und im TV und soll in diesem Jahr in ingesamt 13 Ländern weltweit zu sehen sein. Insgesamt ist FlixMobility in 30 Ländern aktiv. Eigenen Angaben zufolge verzeichnete das Unternehmen seit der Gründung vor sieben Jahren mehr als 100 Millionen Fahrgäste.Die Kampagne zeigt, dass breitenwirksame TV-Werbung für FlixBus offensichtlich zunehmend an Bedeutung gewinnt. Bislang verfolgte die Firma im Marketing einen sehr datengetriebenen Ansatz, wie Mitgründer André Schwämmlein vergangenes Jahr im HORIZONT-Interview erklärte (Ausgabe 8/2019). Davon profitierten in erster Linie Performance-Kanäle.Nun scheint aber Branding stärker in den Fokus zu rücken, wie auch ein Blick in die Nielsen-Statistik zeigt: Zwischen Anfang Januar und Ende November 2019 investierte FlixMobility rund 2,3 Millionen Euro brutto in klassische Werbung, ein Plus von 40,5 Prozent. Die TV-Spendings stiegen dabei um mehr als die Hälfte auf fast 2 Millionen Euro. ire