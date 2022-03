Weltweit werden die Online-Aktivitäten weiter zunehmen - außer in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Qualtrics-Studie. 24.000 Teilnehmende aus 24 Ländern wurden dazu gefragt, ob sie erwarten, dass sie in den nächsten Monaten 13 Online-Aktivitäten mehr, etwa gleich viel oder weniger ausführen werden. Die für die Studie vordefinierten Online-Aktivitäten beschränkten sich vorwiegend auf alltägliche Dinge wie beispielsweise das Bezahlen von Rechnungen, der Konsum von TV-Shows oder auch das Bestellen von Essen. Darüber hinaus wurde noch die Nutzung von Services wie Onlinebanking oder E-Health-Anwendungen abgefragt.



Die größte Dynamik weisen Finanzservices wie das Bezahlen von Rechnungen und die Online-Überprüfung von Bankkontoständen auf. Das Bezahlen von Rechnungen ist laut Studie die Aktivität, die länderübergreifend die größte Online-Dynamik aufweist. Rund die Hälfte der Befragten geht davon aus, dies in den nächsten Monaten häufiger zu tun. Ganz anders sieht es hingegen im Sport-Sektor aus: 27 Prozent der Befragten erwarten, in den kommenden Monaten weniger an Online-Fitness-Kursen teilzunehmen. Deutsche Studienteilnehmende erwarten hier die geringste Online-Dynamik.Dass Deutschland im Ländervergleich die neue Online-Dynamik bremst, zeigt sich insbesondere im Sektor der Finanzservices. Obwohl die Nutzung von Online-Services wie das Bezahlen von Rechnungen und die Überprüfung von Bankkontoständen in den nächsten Monaten global gesehen jeweils um 41 Prozentpunkte zunehmen wird, erwarten die Deutschen für das Bezahlen von Rechnungen nur einen Anstieg von 20 Prozentpunkten und verzeichnen damit die zweitgeringste Dynamik. Bei fünf der 13 untersuchten Aktivitäten haben deutsche Befragte darüber hinaus die geringste Online-Dynamik. Im Gesamtvergleich schneiden die Deutschen mit einer Dynamik von null Prozent ab, sie erwarten folglich, dass ihre Online-Aktivitäten innerhalb der nächsten Monate auf dem selben Level bleiben wird. jh