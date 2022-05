© OneFootball Auf dem NFT-Marktplatz Area by OneFootball werden bald digitale Sammlerstücke der Bundesliga gehandelt.

NFTs entwickeln sich gerade zum großen Hype im Sportbusiness - auch OneFootball will den Zeitpunkt nicht verpassen, um sich erste Rechte an der digitalen Vermarktung zu sichern. Jetzt hat die Fußball-Medienplattform einen ersten Coup gelandet: Gemeinsam mit Bundesliga International bekommt sie Rechte an lizensierten digitalen Sammlerstücken aus der Bundesliga.