© IMAGO / imagebroker Trotz der vielfältigen Krisen sollten Marketing-Verantwortliche weiterhin in ihre Marken investieren.

Von der Corona-Pandemie über die Wirtschaftskrise bis zum anhaltenden Ukrainekrieg: In Krisenzeiten wie diesen setzen viele Unternehmen den Rotstift zuerst bei ihren Marketingbudgets an. Dass das jedoch wenig zielführend ist, zeigt der Report "Global Marketing Trends", für den Deloitte weltweit insgesamt 1015 Marketing-Führungskräfte befragt hat. Aus diesem geht hervor, in welche Bereiche CMOs trotz anhaltendem Krisenzustand und ökonomischer Unsicherheiten investieren sollten.