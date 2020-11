© Storyclash Bei den Social-Media-Interaktionen performt Netflix im internationalen Marken-Vergleich gewohnt stark

Andere Länder, andere Sportarten: In Indien ist Cricket überaus beliebt, was sich Vodafone kurzerhand zunutze gemacht hat, um mit verschiedenen Fan-Aktionen während der Indian Premier League seine Social-Media-Präsenz zu stärken. Das Konzept ging auf: Der Zuwachs an Interaktionen liegt für Vodafone im Oktober bei astronomischen 1000 Prozent. Gut lief es auch für Chanel und Facebook, doch wie gewohnt reicht keine Marke an Netflix heran.