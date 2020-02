Credits Kampagne: Antoni Garage

TVC

Production: Anorka Film GmbH, Berlin

Director: Gary Freedman

Producer: Björn Krüger-Levy

Colour Grading Company: MPC Post

Production Germany (Film): Slaughterhouse Berlin

Sound Studio: nhb Studios Berlin GmbH

Musik:

Title: "My Girl"

Interpret: Stevie Wonder

Label: Universal Music Group & Brands, Universal Music GmbH

Digital Snippets

Production: Who's mcqueen picture GmbH

Director: Manson (directing studio formed by Pau Lópezalver, Gerardo del Hierro and Tomás Peña)

Executive Producer: Rainer Spix

Service Production: Peach & Cherry Film UG

Post-Production Editing: Who's mcqueen picture GmbH

Post-Production Online & Sfx/3D: Sehsucht GmbH

Colour Grading Difference CC. GmbH

Sound Studio: der Sound

Music: amp GmbH

Title: Elephunk

Publisher: amp GmbH

Campaign Stills

Production: Production Department

Fotograf: Blinkk c/o EmeisDeubel

Stylist: Niki Pauls c/o Shotview

Postproduktion: Recom Product

Content Stills

Production: Mink Management

Fotograf: Carl Kleiner c/o MINK MGMT

Stylist: Christian Stemmler

Zelt aufbauen im strömenden Regen? Väter tun das für ihre Töchter. Sie überall hinkutschieren? Klar machen Väter das heute, nicht nur Mütter. Und Abenteuer und Träume ermöglichen? Aber so was von.Die Geschichte, diezum Launch des neuen GLB im TV erzählt, ist handwerklich sauber erzählt. "Raum für Neues", so die Überschrift der heute anlaufenden Kampagne, inszeniert mit dem frisch interpretierten Klassiker "My Girl" von Stevie Wonder aus dem Jahr 1967 das neue Modell, das zwischen GLA und GLC als geräumige Familienkutsche positioniert wird. Die Story will so Raum geben, für Träume, Abenteuer und spontane Teamausfahrten.Man kann beim Schauen des Spots schmunzeln und sich vielleicht auch animiert fühlen, auf das Webspecial zu surfen, das seit ein paar Tagen schon live ist. Das Storytelling jedenfalls schmerzt niemanden und schafft vermutlich bei dem ein oder anderen Vater so etwas wie einen "Kenn ich"-Moment.als Leadagentur für die Kampagne undals Produktionsfirma schaffen gemeinsam mit Directorfür 30 Sekunden eine Wohlfühlwelt, die ganz ohne E-Mobilität, Erwartungen von Sharholdern und Mobilitästkonzepte auskommt. Sondern nur einen Vater, seine quirlige Tochter und ein ziemlich großes Modell feiert. So einfach kann Werbung sein.