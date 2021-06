© Volkswagen Herbert Diess, CEO der Marke Volkswagen Pkw, ist 2021 der beliebteste Manager

Das Arbeitgeber-Bewertungsportal Glassdoor hat wieder die beliebtesten Unternehmens-Manager in fünf verschiedenen Ländern ermittelt. In Deutschland vergibt die Plattform ihren Award für den von Arbeitnehmern am höchsten geschätzten CEO bereits zum sechsten Mal. An der Spitze des Rankings steht der Chef eines großen Automobilherstellers. Insgesamt sind in den Top 25 hierzulande die IT- und Beratungsbranche am stärksten vertreten.