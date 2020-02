Diese 20 Unternehmen bieten die besten Karrierechancen in Deutschland

Laut Glassdoor gehören die Karrierechancen zu den wichtigsten Faktoren für die Zufriedenheit von Arbeitnehmern. 17,4 Prozent der Nutzer des Karriereportals sind die Aufstiegsmöglichkeiten wichtig. Nur die Faktoren "Führungskräfte" und "Unternehmenskultur & Werte" sind für die Gesamtbewertung eines Arbeitgebers noch wichtiger.Angeführt wird das Ranking von zwei Softwareunternehmen: Die besten Karrierechancen bietet demnach das Hamburger Software-Startup Coyo. Das 2010 gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt eine Software, die Unternehmen eine bessere interne Kommunikation ermöglichen soll und kommt auf einer 5er-Skala in punkto Aufstiegschance auf 4,5 Punkte. Auf Platz 2 folgt mit SAP ein weiteres Softwareunternehmen.Stark vertreten sind in dem Ranking außerdem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Neben den "Big Four" der Branche, EY (Platz 6), PwC (Platz 7), KPMG (Platz 11) und Deloitte (Platz 18) haben es außerdem die IT-Beratungen MHP - A Porsche Company, Capgemini und Accenture in die Top 20 geschafft.Mit Amazon, Hello Fresh und Lidl werden auch die Karrierechancen bei drei Handelsunternehmen als gut bewertet, wobei Lidl der einzige klassische Einzelhändler ist. Mit Henkel hat es immerhin ein Konsumgüterhersteller in das Ranking geschafft, dazu kommen mit Robert Bosch und Bayer zwei deutsche Traditionsunternehmen.Eine wichtige deutsche Branche, die regelmäßig in Rankings der beliebtesten Arbeitgeber auftaucht, fehlt allerdings: So ist kein deutscher Autohersteller in den Top 20 vertreten. Dass weder Medienhäuser noch Agenturen in der Rangliste auftauchen, ist dagegen keine große Überraschung.1. Coyo, 4,5 (Software)2. SAP, 4,3 (Software)3. MHP - A Porsche Company, 4,2 (IT-Beratung)4. Capgemini, 4,2 (IT-Beratung)5. WISAG, 4,1 (Gebäude- und Personaldienstleistungen)6. EY, 4,1 (Wirtschaftsprüfung)7. PwC, 4,0 (Wirtschaftsprüfung)8. Delivery Hero, 4,0 (Software)9. Henkel, 3,9 (Konsumgüter)10. Amazon, 3,9 (Handel)11. KPMG, 3,9 (Wirtschaftsprüfung)12. HelloFresh, 3,9 (Handel)13. Airbus, 3,9 (Luftfahrt)14. Vodafone, 3,9 (Telekommunikation)15. Accenture, 3,8 (IT-Beratung)16. Lidl, 3,8 (Handel)17. Robert Bosch, 3,8 (Elektronik)18. Deloitte, 3,8 (Finanzen)19. Bayer, 3,8 (Chemie)20. Max-Planck-Gesellschaft, 3,7 (Forschung)"Auffällig ist, dass offenbar Unternehmen aller Größenordnungen gute Karrierechancen bieten können. Es gilt also für Bewerber*innen sehr genau hinzuschauen und sich nicht von einer strahlenden Arbeitgebermarke mit großer Bekanntheit blenden zu lassen", erklärt Felix Altmann, Arbeitsmarktexperte bei Glassdoor. "In kleinen Unternehmen und gerade auch in Start-ups können Berufstätige häufig noch schneller Verantwortung übernehmen und aufsteigen. Etwas, das in großen Konzernen Jahre dauern kann."Die Analyse basiert auf Bewertungen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 von Berufstätigen in Deutschland abgegeben wurden. dh