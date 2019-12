Insgesamt zählen neun Unternehmen unter den Top-25 zur Automobilbranche, wenn man Zulieferer und Dienstleister berücksichtigt. So finden sich beispielsweise auf Platz 2 und 3 die Zulieferer Infineon Technologies und Robert Bosch. Die Hersteller

Das sind die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands für 2020

Porsche (Gesamtbewertung: 4,5 - Vorjahresplatzierung: keine) Infineon Technologies (4,5 - 2) Robert Bosch (4,4 - 3 ) McKinsey & Company (4,4 - keine) SAP (4,4 - 1) Daimler (4,4 - 4) Europäische Zentralbank (4,4 - keine) Airbus (4,3 - 19) Capgemini (4,3 -14) Siemens Healthineers (4,3 - keine) ZF Group (4,3 - keine) BMW (4,3 - 7) Siemens (4,3 - 11) PUMA (4,3 - keine) Max-Planck-Gesellschaft (4,3 - 25) Bayer (4,3 - 15) Continental (4,3 - 10) Roche (4,3 - keine) Salesforce (4,3 - keine) Fraunhofer Gesellschaft (4,3 - 6) Delivery Hero (4,2 - keine) Volkswagen (4,2 - 13) Microsoft (4,2 - keine) MHP - A Porsche Company (4,2 - 9) Deutsche Telekom (4,2 - keine)

Airbus macht mit elf Plätzen (von 19 auf 8) den größten Satz nach vorne von allen Unternehmen, die bereits vor einem Jahr in der Rangliste waren. ron

BMW, Daimler und Volkswagen sind zwar weiterhin unter den besten Arbeitgebern, fallen im Ranking jedoch deutlich zurück. Audi schafft es nach dem 12. Platz im vergangenen Jahr nicht mal mehr unter die Top-25.Das Ranking wird von der Job-Plattform Glassdoor einmal jährlich in mehreren Staaten durchgeführt. Die Platzierung der Gewinner richtet sich nach der durchschnittlichen Gesamtbewertung der Arbeitgeber im letzten Jahr durch Berufstätige in den entsprechenden Ländern (auf einer 5-Punkte-Skala: 1,0 = sehr unzufrieden; 3,0 = in Ordnung; 5,0 = sehr zufrieden). Arbeitnehmer können auf Glassdoor freiwillig und anonym Arbeitgeberbewertungen abgeben und dabei etwa die Arbeitsbedingungen, die Unternehmenskultur und das Management bewerten.Mit Porsche ist hierzulande ein Unternehmen an der Spitze, das im vergangenen Jahr nicht einmal in den Top-100 zu finden war. Dem Autobauer ist also ein echter Raketenstart geglückt. Der deutsche Vorjahressieger SAP muss sich im aktuellen Ranking mit Platz 5 zufrieden geben. Laut Glassdoor ist es dem Walldorfer Konzern neben Microsoft als einziges Unternehmen gelungen,Zum ersten Mal im deutschen Ranking dabei sind die Unternehmensberater von McKinsey, die Europäische Zentralbank, Siemens Healthineers und der Lieferdienst Delivery Hero.